Joao Felix non rimarrà al Milan al termine della stagione a meno di improvvisi ripensamenti. Ne è convinto anche il suo agente Jorge Mendes che, al portale turco Sporx, avrebbe spiegato le intenzioni del lusitano per la prossima annata sportiva: "Se si raggiunge un accordo con il Chelsea, João Félix giocherà per il Galatasaray"