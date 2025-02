Italiano: "Contenti di avere Calabria, ora un esterno offensivo"

Dopo la vittoria col Como, Vincenzo Italiano ha parlato anche delle ultime mosse di mercato del Bologna. "Calabria? Arriverà in un gruppo già coeso e forte. Sono convinto che avrà grande voglia ed entusiasmo - ha spiegato parlando del nuovo acquisto -. Ha giocato tanti anni al Milan, ma è ancora giovane e può dare tantissimo. Siamo contenti di averlo con noi". "Ora mi aspetto un esterno offensivo. Vediamo nelle ultime ore - ha aggiunto in riferimento alle voci su un interesse per Loum Tchaouna -. Quello che abbiamo in testa può dare qualità al gruppo nel girone di ritorno sugli esterni dove è sempre utile avere dei ricambi visto il grande dispendio di energie".