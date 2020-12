Mercato Inter, Marotta scarica Eriksen: "Non adatto al nostro gioco, gli troveremo spazio altrove"

L'ADDIO

La notizia era nell'aria, ma ora il sipario sull'avventura di Christian Eriksen all'Inter è stato fatto calare ufficiosamente. A scaricare il trequartista danese, mai entrato nelle grazie e negli schemi di Antonio Conte, è stato l'ad Giuseppe Marotta: "Non è funzionale al nostro gioco e non si è inserito - ha commentato -. E' un grande professionista, ma dobbiamo dargli la possibilità di trovare spazio in altre realtà".

Il danese non sarà l'unico giocatore a lasciare l'Inter nella sessione invernale del calciomercato e proprio a partire da chi lascerà Appiano Gentile si stabilirà la strategia di rinforzamento della squadra nerazzurra. "Come tutte le società ci incontreremo col nostro allenatore prima dell'inizio del mercato - ha continuato Marotta -. Con lui decideremo una strategia e in base a quella cercheremo le soluzioni migliori".

Tra i giocatori in partenza c'è anche Nainggolan: "Sapete tutti quali sono i giocatori trasferibili, cercheremo di accontentarli. Partiremo da qui per poi sostituirli. Non me la sento di fare nomi, ne leggiamo tanti che non c'entrano nulla con l'Inter, ma non commento perché non sarebbe corretto".