Marotta: "Lookman? Per l'Atalanta non era sul mercato. Un difensore? Al momento no, ma... "

Le ultime parole sono Chivu: "Non è un ripiego, lo abbiamo scelto perché è capace di lavorare con i giovani e ha giocato con l'Inter in passato. Fabregas era solo un candidato. Scudetto? Il Napoli è un'autorevole candidata ma noi siamo obbligati a essere protagonisti perché abbiamo una squadra forte".