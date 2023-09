"Inter, solo Inter": Lautaro snobba l'Arabia e pensa al rinnovo

GIOCATORE SIMBOLO

Camano, agente del Toro nerazzurro: "Ha ricevuto molte offerte, ma l'affinità con tifosi e società è totale"

Con i tempi che corrono un atto di fedeltà finisce per fare una certa impressione. Logico, allora, dare un peso specifico significativo alle parole di Alejandro Camana, agente di Lautaro Martinez. Il succo del discorso è l'Arabia e le offerte folli che arrivano da laggiù. Quel che piace particolarmente è però la capacità di rispedire al mittente un sacco di soldi per la voglia di sposare un progetto e legarsi, magari a vita, a una maglia. "L’Arabia - ha detto Camana a tvplayofficial - è un mercato ricco di tentazioni. Lautaro ha avuto tante proposte ma non solo da lì. Quando gli dico di queste possibilità mi dice “Inter Ale, Inter...”. Il rinnovo? L’affinità con tifosi e società è totale". E ancora: "Lautaro adesso è all’Inter perché gli piace società e squadra. E’ felice, è il capitano della squadra, sta aspettando anche un bambino, dobbiamo lavorare affinché sia sempre felice. Credo che il rinnovo sia una possibilità. Ne abbiamo parlato sia con l’Inter e con Lautaro. Ci siamo promessi con l’Inter di lavorare per la tranquillità dell’Inter e di Lautaro. Credo che sia importante per tutti avere un legame duraturo".

Inter, solo Inter, come in quella canzone lì che poi è diventata inno e simbolo di appartenenza. Per questo il popolo nerazzurro ama così tanto il suo Toro. Perché segna, corre, dà l'anima per una causa che per loro è motivo di vita. E, a quanto pare, sta diventando sempre più un motivo di vita anche per lui, non a caso capitano e non a caso sempre pronto a parlare di rinnovi.

L'anno buono potrebbe essere già questo. Anzi, sarà quasi certamente già questo, nonostante un contratto che lo lega ai nerazzurri fino al 2026 e che quindi è tutto tranne che prossimo ad avviarsi a scadenza. In questi mesi si parlerà di un futuro ancora più a lungo termine e di un accordo che dovrebbe arrivare fino al 2028. Un accordo non a vita, perché Lautaro ha 26 anni ed è ancora relativamente giovane (e lo sarà anche nel 2028), ma quasi. In ogni caso un atto d'amore senza tentennamenti. "Inter, solo Inter", già, e al diavolo i petrodollari. Per la pensione c'è sempre tempo. E quel giorno è ancora molto lontano...

Vedi anche inter Inter, con la Salernitana scocca l'ora del 'vero' turnover: riposa anche Lautaro