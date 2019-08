Inter, Sanchez arriva nel pomeriggio, Biraghi fa le visite

MERCATO

Sarà un pomeriggio meraviglioso, anzi, maravilloso. Perché Cristiano Biraghi, arrivato dalla Fiorentina dopo lo scambio di prestiti con Dalbert, ha già svolto le visite mediche, e perché subito dopo sbarca il Niño e l’ondata di entusiasmo che accompagna l’Inter dopo il roboante poker al Lecce diventa sempre più grande.

Alexis Sanchez, dunque, ritrova la Serie A dopo 8 anni facendo esattamente lo stesso percorso di Romelu Lukaku: dal Manchester United a Milano. Una coppia da sogno se Big Rom continua a crescere e se il cileno dovesse tornare quello ammirato soprattutto all’Arsenal.

Riprendendo le parole di Antonio Conte proprio su Lukaku, Marotta ha trovato un’altra “occasione”: Sanchez arriva in prestito e l’Inter pagherà meno della metà dell’ingaggio che percepisce in Inghilterra, limitandosi a 5 milioni per una stagione e lasciando che i Red Devils versino nelle casse del giocatore gli altri 7. Dopo anni da esterno, in nerazzurro torna al ruolo originario di seconda punta, quello che più si addice alle sue caratteristiche.

Nel pomeriggio sosterrà le visite mediche, poi si metterà subito al lavoro per recuperare terreno: magari non sarà pronto per Cagliari, dove Lukaku giocherà ancora accanto a Lautaro Martinez, verosimilmente Conte proverà a portarlo condizione per il derby del 22 settembre, anche perché pochi giorni prima l’Inter debutterà in Champions e ci sarà bisogno di tutti, tra una gara e l’altra. Soprattutto di un Niño Maravilla.