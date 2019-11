Inter, hai visto Joao Mario? Miglior giocatore del mese, Marotta si sfrega le mani

LOKOMOTIV IN LOVE

Joao Mario fa felici i tifosi della Lokomotiv Mosca e allo stesso tempo anche quelli dell'Inter. L'impatto del centrocampista portoghese, arrivato in Russia in estate, è stato fin qui decisamente positivo (7 presenze in campionato e 3 in Champions League tutte da titolare e anche un gol segnato), tanto che i supporter della Lokomotiv l'hanno votato come miglior giocatore del mese con oltre il 50% dei voti. L'Inter stuzzica il Dortmund: "Nessun muro è troppo alto"

Ottima notizia per i russi e ottima notizia anche per i nerazzurri, perché il portoghese si è trasferito a Mosca in prestito con diritto di riscatto e se continuerà così sembra quasi scontato che la Lokomotiv lo eserciterà. Beppe Marotta già si sfrega le mani pensando a giugno, perché Joao ha ancora un peso notevole sul bilancio dell'Inter (18 milioni cui aggiungere l'oneroso ingaggio garantito al portoghese quando fu comprato dallo Sporting) e se dovesse trasferirsi in Russia a titolo definitivo i nerazzurri incasserebbro proprio 18 milioni.