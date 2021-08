Assalto decisivo a Thuram, Correa piano b se Lotito fa lo sconto

MANOVRE NERAZZURRE

C'è ancora differenza tra l'offerta dell'Inter e quanto richiesto dal Borussia, l'alternativa è sempre l'argentino della Lazio

Mino Raiola può essere il complice decisivo per il passaggio di Marcus Thuram in nerazzurro. E' il tramite tra l'Inter e il Borussia Moenchegladbach per favorire il trasferimento in Italia del suo assistito. Tutto ruota intorno ai bonus. L'offerta fatta pervenire al club tedesco di circa 25 milioni totali non basta. Ne servono almeno 30 e le varie diplomazie sono alla ricerca della formula giusta per portare l'attaccante francese in nerazzurro.

L'Inter, comunque, punta decisa su Thuram, visto che il prezzo richiesto dai tedeschi è comunque inferiore a quanto la Lazio vuole per Correa. Solo se non si riuscisse a chiudere l'affare con i tedeschi e Lotito, in prossimità della chiusura del mercato, decidesse di abbassare la richiesta di 37 milioni per l'argentino, ci potrebbe essere un deciso cambio di rotta.