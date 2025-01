Inter, Zielinski chiama l'amico Zalewski: "Sarebbe molto utile"

Piotr Zielinski non è sceso in campo contro il Monaco in Champions League, ma ha comunque esultato per il raggiungimento degli ottavi di finale da parte dei nerazzurri. Ai microfoni di TVP Sport il centrocampista dell'Inter ha poi parlato di Nicola Zalewski, esterno della Roma accostato alla squadra di Simone Inzaghi negli ultimi giorni di mercato: "Per me e per l'intera Inter, Zalewski sarebbe una buona opzione perché sappiamo che tipo di giocatore è Nico. Lo apprezzo molto, so quali abilità ha e quanto può dare alla squadra. Se dovesse davvero avvenire questo trasferimento, sarei molto felice. E Nico ci sarebbe sicuramente utile".