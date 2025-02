Petar Sucic è pronto a diventare un giocatore dell'Inter. Il centrocampista croato classe 2003 sta svolgendo infatti le visite mediche a Milano, per poi firmare il contratto che lo legherà al club nerazzurro a partire dal prossimo giugno, in tempo per disputare il Mondiale per Club negli Usa con l'Inter. Sucic arriva dalla Dinamo Zagabria in un'operazione da circa 14 milioni di euro.