Inter, ufficiale l'acquisto di Caicedo: prestito secco sino a giugno 2022

INTER

L'attaccante ecuadoriano ha firmato il contratto con i nerazzurri

"Welcome Felipe!". Così l'Inter ha ufficializzato quest'oggi l'arrivo in nerazzurro di Caicedo, l'ex attaccante della Lazio tanto stimato da Simone Inzaghi (che per ovvie ragioni ben lo conosce) preso in prestito dal Genoa per completare l'attacco nerazzurro da qui a fine stagione. Ecco il comunicato del club: "FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con il Genoa per il trasferimento del calciatore Felipe Salvador Caicedo Corozo. L'attaccante ecuadoriano arriva in nerazzurro in prestito fino al 30 giugno 2022".

Dopo le visite, la firma sul contratto e la veloce visita ad Appiano Gentile di ieri, oggi Caicedo ha lavorato con i suoi nuovi compagni, pronto a mettersi a disposizione per il suo nuovo (vecchio) allenatore per i prossimi impegni, a partire dal derby di sabato prossimo.

LA PRESENTAZIONE DI CAICEDO DA PARTE DEL SITO DELL'INTER

Ecco il testo di presentazione di Caicedo apparso oggi sul sito ufficiale dell'Inter:

"Guayaquil, la chiamano la Perla del Pacifico. Parte da lì, dall’Ecuador, il giro del mondo di Felipe Caicedo. Classe 1988, sulla valigia tanti adesivi: Svizzera, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Russia, Emirati Arabi, Italia. Tante tappe, con un punto di partenza: il barrio di Guasmo, in quella città ora meta turistica e molto florida, ma che all’epoca offriva poco: e allora, senza scarpe, Felipe giocava a pallone per strada. Il ricordo di quell’infanzia difficile Felipe Caicedo ce l’ha tatuato sulla pelle: una lacrima, che ricorda i sacrifici dei suoi genitori, ma anche l’orgoglio di una famiglia unita.

Pensate a quanti bambini vogliono diventare calciatori professionisti e quante siano le differenti vie per arrivare o per vedere quel sogno infrangersi. Felipe ci provò a 15 anni, partecipando a un reality calcistico: lo vinse e si garantì uno stage Boca Juniors. Il programma si chiamava “Camino a la Gloria”. E se la gloria è difficile da raggiungere, il cammino, si sa, è lungo. Dalle squadre della sua città a Basilea. Un cambio di vita, di prospettive. Cambia tutto, dall’Ecuador alla Svizzera. Inseguire il sogno, a dispetto della nostalgia. La carriera di Felipe si riempie di esperienze, più o meno positive: il Manchester City, poi Sporting Lisbona, Malaga, Levante. E ancora: Mosca, la Russia, il freddo e un nuovo campionato, poi gli Emirati Arabi, di nuovo la Spagna e infine l’Italia, con l’approdo alla Lazio.

Caicedo è entrato da subito nei cuori dei tifosi biancocelesti, rivisitando anche il concetto di “zona Cesarini”, trasformata in “zona Caicedo”: dei 33 gol segnati con la maglia della Lazio, 6 sono arrivati oltre il 90’, in totale 9 reti dopo l’80’ di gioco. Ci crede sempre, fino alla fine. E tra i successi con la maglia della Lazio, con Simone Inzaghi allenatore, c’è anche una Coppa Italia in cui, con un lancio, mandò in porta il ‘Tucu’ Correa per il trionfo finale. Facce note, facce amiche. Nella sua carriera anche 22 reti con la maglia della nazionale dell’Ecuador, compresa una doppietta contro il Brasile nel 2011. È il sesto miglior marcatore della storia della nazionale eucadoregna. Il suo arrivo in nerazzurro aggiunge alla famiglia dell’Inter un’altra nazione rappresentata dai suoi giocatori. Caicedo è il primo ecuadoriano della storia del Club, portando a 50 il conto delle nazioni rappresentate dai calciatori che sono andati in panchina almeno una volta con l’Inter in gare ufficiali. È il momento di aggiungere un altro adesivo alla valigia di Felipe: quello nerazzurro".