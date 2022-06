Inter, tutto pronto per il Lukaku-day: il belga stasera a Milano, mercoledì visite e firma

INTER

Il belga impaziente di iniziare la sua seconda avventura nerazzurra

Romelu Lukaku è atteso a Milano nelle prossime ore. La conferma arriva dell'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta che uscendo dalla sede della Figc a Roma ha così risposto ai cronisti presenti: "Quando attendiamo Romelu? Penso arrivi stasera". Tutto pronto così per il Lukaku-day: domani visite mediche alla clinica Humanitas di Rozzano, poi l'idoneità sportiva al Coni e da lì nella sede di Viale della Liberazione per la firma sul contratto. Stesso identico iter anche per il centrocampista albanese Kristjan Asllani, acquistato dall'Empoli. © Getty Images

Visibilmente felice, il dirigente nerazzurro ha poi risposto con un ampio sorriso e un "vediamo" alla domanda su un eventuale arrivo di Dybala. L'interesse - o qualcosa di più - per l'argentino è noto e conclamato, lo stesso Marotta ne ha più volte parlato, l'ultima ieri sera. Un'operazione su cui tanto si è detto e scritto, alternando ottimismo e pessimismo. La realtà è che l'Inter è certa di aver fatto il massimo e di avere il totale gradimento del giocatore. Prima però il club deve concludere alcune operazioni in uscita - Sanchez innanzitutto, ma non solo - e dopo appianare le divergenze con il procuratore della Joya per quanto concerne le commissioni da corrispondere allo stesso Antun. Insomma, servono ancora giorni per capire come potrà evolvere la situazione. Il sorriso di Marotta può essere però letto come un indizio...