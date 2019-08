Potrebbe arrivare un rinforzo a sorpresa per Antonio Conte: si tratta di Daniel Bessa, ex centrocampista nerazzurro che al momento è di proprietà del Verona. Il giocatore di origini brasiliane, fuori dai piani dell'Hellas, servirebbe per la lista Uefa, dove l'inserimento di giocatori cresciuti nel vivaio consente di portare a 25 il numero di componenti della lista stessa.