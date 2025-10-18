Inter, senti il Crystal Palace: "Guehi via a parametro zero"
18 Ott 2025 - 09:00
Marc Guehi, capitano del Crystal Palace, non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno 2026. "Volevamo che restasse ma lui vuole qualcosa di diverso" ha confermato l'allenatore Glasner. Guehi nei giorni scorsi è stato accostato all'Inter.
