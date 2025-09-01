Inter, raggiunta l'intesa con il Marsiglia per Pavard: cifre e formule
01 Set 2025 - 16:22
Benjamin Pavard è in procinto di lasciare l'Inter per approdare al Marsiglia. L'affare dovrebbe andare in porto con la formula del prestito oneroso (2 milioni). Previsto anche l'obbligo di riscatto fissato a quota 15 milioni di euro.
