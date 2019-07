Ai microfoni dell'emittente romena ProTv, George Puscas ha parlato del suo futuro. "Ora sono tornato in patria e voglio stare un po' con la famiglia. Vedremo cosa succede perché non so nulla. È ora di decidere se partire e dove andare. Attualmente sto pensando di allenarmi al meglio, l'esperienza nell'Europeo Under 21 mi ha dato sicuramente maggior fiducia". Sull'attaccante rientrato all'Inter dopo il prestito al Palermo c'è il Cluj.