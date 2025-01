Inter, Pio Esposito seguito da Manchester United e Leicester

La quarta punta dell'Inter al Mondiale per Club, riporta il Corriere dello Sport, potrebbe essere Francesco Pio Esposito, attualmente in prestito in Serie B allo Spezia con cui ha segnato 9 gol sin qui. Arnautovic e Correa sono in scadenza di contratto e non verranno rinnovato: ecco perché Francesco Pio Esposito potrebbe essere la giusta soluzione. Poi dopo il torneo potrebbe anche esserci la Premier League nel suo futuro: secondo Alfredo Pedullà è seguito da Manchester United e Leicester.