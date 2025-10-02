Inter, per la difesa il nuovo nome è Konaté

L'Inter sta studiando i colpi da mettere a segno l'anno prossimo per rinforzare la difesa. Secondo quanto riportato da L'Interista, sulla lista dei nerazzurri ci sarebbe anche Ibrahima Konaté del Liverpool. Il contratto scade a giugno 2026 e da parte del calciatore non ci sarebbe intenzione di rinnovare. Konaté è nel mirino anche del Real Madrid: i Reds, però, vorrebbero evitare di perdere a zero un altro calciatore a favore dei Blancos dopo Alexander-Arnold. Non è da escludere, quindi, che il Liverpool lo faccia partire anche a gennaio a una cifra ridotta rispetto alla valutazione di 60 milioni di euro.