Inter, Ounahi nel mirino ma prezzo alle stelle e la concorrenza è tanta

NOME DAL QATAR

I nerazzurri sul centrocampista che si è messo in luce con il Marocco. Il Leicester avrebbe già offerto 45 milioni all'Angers

© Getty Images Il ds dell'Inter Piero Ausilio torna da Doha con un nome segnato in rosso. Non un nome nuovo, perché Azzedine Ounahi era già finito nei radar nerazzurri. Ora però il centrocampista si è messo in gran luce nel Marocco rivelazione dei Mondiali, dando ulteriore conferma delle sue qualità e della bontà dell'eventuale investimento. L'Inter, come riferisce la Gazzetta dello Sport, avrebbe già avuto un contatto con l'Angers, con cui il giocatore ha un contratto fino a giugno 2026, ma ora il suo valore è salito alle stelle.

Il Leicester si sarebbe già fatto avanti mettendo sul piatto 45 milioni di euro per averlo subito. Una cifra troppo alta per le casse dell'Inter, che spera nella permanenza del giocatore, classe 2000, all'Angers nella sessione di gennaio per poi puntare dritto all'obiettivo in estate, quando potrà eventualmente contare sui soldi derivati dalle cessioni. Al Mondiale Ounahi ha giocato sempre titolare (con Croazia, Belgio e Canada) e non è mai stato sostituito nelle gare a eliminazione diretta se non con la Spagna quando è uscito al 120' per far tirare il rigore al compagno di squadra Benoun.