L'Inter Miami di David Beckham nel 2020 farà l'esordio in MLS: secondo Mundo Deportivo, è in programma un grande colpo per presentarsi col botto. Gli obiettivi sono Suarez e Messi del Barcellona, in particolare La Pulce che avrebbe una clausola che gli consentirebbe di liberarsi nel 2020 anche se il contratto è in scadenza 2021.