"Frattesi è un bravo ragazzo e un bravo professionista e non ha chiesto assolutamente di essere trasferito. Poi è chiaro che questo è un mercato in cui possono arrivare richieste, noi non vogliamo vendere nessuno ma se un giocatore manifesta l’intenzione di voler cambiare cercheremo di ascoltarlo". Parole del presidente dell'Inter Beppe Marotta a Dazn. "Per adesso non ci sono elementi per dire che Frattesi vuole cambiare squadra".