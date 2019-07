Dopo aver vestito le maglie di Espanyol, Rayo Vallecano, Girona, Tenerife e Huesca, sarà ancora in Spagna il futuro di Samuele Longo. Secondo quanto riporta As, nei prossimi giorni verrà ufficializzato il passaggio dell’attaccante dell'Inter al Deportivo La Coruna, formazione militante in Segunda Division.