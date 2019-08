Si attende solo l’ufficialità, ma ormai non sembrano esserci più dubbi: Samuele Longo si prepara a lasciare ancora una volta l’ Inter per iniziare quella che sarebbe la sua sesta avventura in Spagna. Dopo le esperienza con Espanyol, Rayo Vallecano, Girona, Tenerife e Huesca, l’attaccante classe 1992 presto vestirà la maglia del Deportivo La Coruna.