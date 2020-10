Inter, le ultime mosse: Darmian arriva, Dalbert se ne va e parte l'assalto a Marcos Alonso

Matteo Darmian è un giocatore dell'Inter. Domani le visite mediche e la firma. L'accordo con il Parma prevede il versamento agli emiliani di circa 2.5 milioni di euro. Una cifra non particolarmente onerosa per un giocatore duttile che può permettere a Conte di utilizzarlo come esterno a centrocampo ma anche come centrale nella difesa a tre. Per Darmian che arriva, Dalbert se ne va. I nerazzurri lo hanno ceduto al Rennes. Il trasferimento si chiuderà sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 13.