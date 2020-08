Inter, le cessioni bloccano il mercato: Vidal e Kanté in cima alla lista

MERCATO NERAZZURRO

I nomi sul taccuino dei dirigenti dell'Inter e nella testa di Antonio Conte per rinforzare la squadra e migliorare quanto fatto di buono nell'ultima stagione sono noti. Vidal e Kanté sono gli obiettivi in cima alla lista per dare maggior peso ed esperienza al centrocampo nerazzurro. Il cileno, da sempre vecchio pallino del tecnico pugliese, è stato messo tra i partenti dal nuovo tecnico del Barcellona Ronald Koeman e sta trattando la risoluzione del contratto, in scadenza il 30 giugno 2021. Niente Juve, cui Vidal è rimasto molto legato: il club bianconero infatti, con McKennie e Arthur ha esaurito gli slot per gli extracomunitari provenienti dall'estero. Mentre l'Inter è in piena corsa per assicurarselo.

Più complicata la strada che porta a Kanté, con il Chelsea che fa muro e che vuole almeno 50 milioni per farlo partire. Soldi che all'Inter potrebbero arrivare con una cessione eccellente tra Brozovic e Skriniar. Il croato ha molti estimatori: si è parlato del Bayern Monaco, con il Ceo Karl Heinz Rummenigge che non ha negato l'interesse per il giocatore) e negli ultimi giorni anche di Real Madrid, disposto a inserire nella trattativa Reguilon, reduce dal prestito al Siviglia. Ma di offerte concrete per ora neanche l'ombra. Per lo slovacco - in stand-by lo scambio con Ndombele con il Tottenham - sarebbe invece tornato alla carica il Psg, con Leonardo che lo considera il sostituto ideale di Thiago Silva.

Capitolo Nainggolan: "C’è la volontà del giocatore, dell’allenatore e anche la mia. Dipende tutto dal nostro incontro con l’Inter, ci dovrà venire incontro. Vorremmo risolvere al più presto", le parole del presidente del Cagliari Giulini all'Unione Sarda.