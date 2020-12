Inter, Lautaro intoccabile: "Sta bene dove è, gioca, cresce ed è felice"

Il regalo natalizio, a se stesso e ai tifosi dell'Inter, lo ha fatto tornando al gol a Verona. Ora, se proprio volesse, Lautaro potrebbe aggiungerne un secondo: il rinnovo di contratto. Vabbè, diciamolo subito, non c'è nulla di così imminente. Però le basi, buone, non mancano. Anzi. Così, mentre si lavora nell'immediato per sfoltire la rosa (Eriksen, Nainggolan, Vecino, forse Pinamonti, magari pure Perisic) e pescare le giuste carte scudetto (Paredes, De Paul, Gomez, Gervinho. Ovviamente non tutti, ma sono questi i nomi che interessano i nerazzurri), Marotta e Ausilio stanno giorno dopo giorno gettando le basi per blindare il centravanti argentino. Indirettamente, ma non troppo, lo ha confermato anche Beto Yaqué, agente di Lautaro, in un'intervista concessa al quotidiano argentino Olè: "Lautaro ha altri tre anni di contratto. Chi vuole prenderlo deve accordarsi con l’Inter, ma lì è tranquillo, felice. Gioca e cresce".