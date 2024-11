INTER, IPOTESI BIJOL A GENNAIO

Acerbi e De Vrij non garantiscono continuità di rendimento e integrità fisica e così l'Inter sta monitorando il mercato dei difensori. Da tempo nel mirino dei nerazzurri c'è Jaka Bijol dell’Udinese. L'arrivo di Solet a gennaio permetterebbe ai friulani di liberare lo sloveno già durante la sessione invernale. Bijol si potrebbe trasferire a Milano in prestito con obbligo di riscatto oppure inserendo il prestito di Palacios come contropartita. Lo scrive Tuttosport.