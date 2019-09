In cima all’agenda di Beppe Marotta c’è il rinnovo di Lautaro Martinez. Dopo la tripletta al Messico, i 9 gol in 13 partite con la nazionale argentina, a soli 22 anni, aumentano le squadre molto interessate al Toro, anche perché il suo mentore e consigliere Carlos Yaqué fa il suo lavoro e prova ad approfittare del momento positivo del suo assistito. “Sarebbe bello un giorno vedere Lautaro giocare al Barcellona con Messi” ha dichiarato prima di fare retromarcia. Il suo obiettivo è naturalmente quello di monetizzare velocemente, cercando di portare a casa subito un sostanzioso aumento di ingaggio per il numero 10 nerazzurro, che nella rosa dell’Inter è uno di quelli che guadagna meno con solo 1 milione e mezzo a stagione.