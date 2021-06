Inter, il Psg rilancia a 70 mln per Hakimi: asta al rialzo con il Chelsea

Dal Chelsea al Psg. Dal Psg al Chelsea. A seguire i media inglesi e francesi sembra che Hakimi abbia già fatto almeno una decina di volte il tragitto Londra-Parigi e viceversa: vicinissimo ai Blues, già preso dai parigini, poi ancora tutto in gioco e da rifare. E in mezzo l'Inter che attende e spera che l'offerta continui a salire. La realtà non è esattamente questa, ma in effetti ci si avvicina: che il "sacrificato" sull'altare del bilancio Suning sia il marocchino è noto, che i campioni di Inghilterra e il Psg siano le due squadra apertamentea lui interessate è altrettanto noto e che ci sia in atto una sorta di asta ne è una logica conseguenza. Di giornata, secondo quanto riferiscono in Francia, c'è il fresco rilancio proprio dei parigini, coi quali l'esterno nerazzurro avrebbe già raggiunto l'accordo su contratto e ingaggio: secondo i media trasalpini Leonardo ha alzato l'offerta a 70 milioni cash, molto vicino alla richiesta dell'Inter.