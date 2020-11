Inter, il piano Milik prende corpo: ecco la nuova "opportunità marottiana"

SCAMBIO ANTI-CRISI

Il punto di partenza deve essere chiaro: soldi da mettere sul tavolo non ce ne sono, la crisi pandemica detta legge, i bilanci piangono, nessun club ha la possibilità di spendere. Allora per il mercato di riparazione di gennaio occorre sfruttare altri canali e cogliere le opportunità che si dovessero presentare. Le note "opportunità marottiane". Dunque scambi, prestiti o parametri zero. In chiave Inter, una grande "opportunità" potrebbe essere quella che riguarda Arek Milik: il polacco, fuori rosa e in scadenza col Napoli a giugno 2021, è l'attaccante perfetto da affiancare a Lautaro e Lukaku per garantire a Conte quella reale possibilità di ricambio che per ragioni diverse né Sanchez né tentomeno Pinamonti hanno sinora garantito. Non certo una punta di scorta, ma un vero e proprio titolare da far ruotare. Certo, dopo le sirene juventine e romaniste della scorsa estate, Milik ha smesso di vedere il campo, andrebbe "ricostruito" sul piano fisico e psicologico, ma le sue qualità e la sua forza restano indubbie.

La soluzione ideale, si diceva, è principalmente quella di uno scambio. Quale? Quello con Vecino, che soddisfa appieno anche Gattuso, grande estimatore del centrocampista uruguagio. Questa la strada principale, più facilmente percorribile rispetto ad altre, in primis quella di un acquisto tout court (vista la scadenza di contratto di Milik). In ogni caso Marotta e Giuntoli hanno già affrontato la questione, tenendo anche in conto la situazione relativa a Matteo Politano, arrivato a Napoli lo scorso gennaio in prestito con obbligo di riscatto a partire dal 2021. L'indennizzo per l'ex Sassuolo potrebbe così diventare un'altra possibile via da percorrere.