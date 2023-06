Inter, il Newcastle va all'assalto di Barella: pronti 60 milioni

DALL'INGHILTERRA

Lo riferisce il 'Telegraph' secondo cui sarebbero già stati avviati contatti. I nerazzurri lo considerano incedibile

© ipp Il Newcastle va all'assalto di Niccolò Barella. Secondo quanto riportato dal Telegraph, i Magpies avrebbero pronta un'offerta di 50 milioni di sterline, circa 58 milioni di euro, per convincere l'Inter a lasciare partire il suo centrocampista, che ha un contratto fino al giugno 2026. Per Barella in Premier League ci sarebbe un contratto da top player che lo farebbe diventare il calciatore più pagato dell'intera rosa del club inglese. Dal canto suo l'Inter non ha nessuna intenzione di rinunciare a Barella, punto fermo del presente e del futuro.

Sempre secondo il 'Telegraph' contatti sarebbero già stati avviati negli ultimi giorni. Il Newcastle considera Barella un rinforzo fondamentale in vista della prossima Champions League, dove tornerà dopo 20 anni. Per l'Inter la cifra è lontanissima dal valore del giocatore, considerato comunque incedibile, ma i Magpies non hanno intenzione di mollare la presa facilmente.