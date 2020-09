Inter, il mercato "prudente" di Zhang: "Così anche in futuro: stabilità finanziaria per crescere"

L'INTERVISTA

La stabilità finanziaria come base per una crescita costante ed equilibrata: una necessità per affrontare la crisi post-Covid senza perdere di vista la mission del club, cioé la vittoria. Questo il concetto forte contenuto nella lunga intervista che il presidente dell'Inter Steven Zhang ha concesso al Corriere della Sera. Per oggi come per domani varrà dunque la regola del prima vendere e poi comprare: "L'indicazione è rivolta a un programma di crescita costante della società e della squadra" ha precisato infatti il numero uno nerazzurro. "Il calcio sta vivendo un momento delicatissimo, turbolento, a livello internazionale, questo atteggiamento di prudenza non riguarderà solo questa sessione di mercato, ma dovrà essere rispettato anche in futuro. Fa parte di un messaggio di continuità all’interno di un progetto di stabilità finanziaria".

Un messaggio recepito anche da Conte, con il quale nel summit di Villa Bellini di fine agosto si è stretto un nuovo patto per il futuro: "I toni di quel summit sono stati drammatizzati. Era necessaria una riflessione, ho trovato il nostro allenatore sereno, costruttivo, lontano dagli stati d’animo raccontati dai media. Conte vive la partita e l’evento agonistico in un certo modo, con molta intensità. Ma quando si siede attorno a un tavolo, esprime le sue idee in modo pacato, finalizzando le sue proposte al bene della squadra e della società. E così è stato in quel vertice con lui e i dirigenti dell’Inter. Voglio dire che il film mostrato e raccontato è stato ben diverso dalla realtà da noi affrontata".

Esattamente come molto diversa da come qualcuno aveva raccontato la presunta vicenda Messi, con un interesse da parte dell'Inter che non c'è mai stato: "Un investimento simile non può rientrare nel nostro progetto" ha concluso Zhang. Almeno non in questo momento. Innovazione, programmazione, crescita costante, stabilità economica sono i nostri caposaldi. Percorrendo questa strada, che prevede una pianificazione a lungo termine, arriveremo ai risultati e ai traguardi programmati, riporteremo l’Inter ai livelli nazionali e internazionali che le competono".