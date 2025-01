Inter, il Leverkusen tenta Palacios ma l'accordo con il Monza è vicino

Inter e Monza sono sostanzialmente d'accordo, manca ancora l'ok dell'interessato, vale a dire Tomas Palacios. Il difensore argentino arrivato in Italia la scorsa estate e sinora utilizzato per pochi minuti da Simone Inzaghi non è partito con la squadra alla volta di Lecce, ufficialmente perché indisposto fisicamente. Detto questo, l'esclusione dalla lista dei convocati è dovuta anche alla trattativa di mercato che potrebbe presto portarlo a vestire la maglia dei brianzoli che lo prenderebbero in prestito secco sino a fine stagione: Palacios si è preso 48 ore per riflettere e in apertura di settimana scioglierà la riserva. L'Inter punta sull'argentino, credendo molto nelle sue qualità e dopo sei mesi di apprendistato alla Pinetina preferirebbe ora vederlo maggiormente impegnato sul campo: il Monza gli offrirebbe questa possibilità. Nelle ultime ore, dalla Germania è arrivata anche la notizia di un interessamento da parte del Bayer Leverkusen. Secondo Sky Sport DE Palacios è infatti uno dei profili monitorati dal club guidato da Xabi Alonso per il ruolo di centrale del reparto arretrato. Ma, come detto, la trattativa tra i nerazzurri e il Monza è in fase avanzata e a meno di sorprese si chiuderà nelle prossime ore.