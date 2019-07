Mauro Icardi apre al Napoli. Non più solo la Juve nei pensieri dell'attaccante argentino, che all'Inter vive ormai da separato in casa in attesa di novità sul suo futuro. Secondo il 'Corriere dello Sport', in questi ultimi giorni trascorsi tra Milano e Ibiza, Maurito avrebbe preso seriamente in considerazione la proposta del presidente De Laurentiis, mettendo in agenda anche una telefonata con il tecnico azzurro Carlo Ancelotti.