Inter-Fiorentina: Politano riapre la pista Rebic

Mercato chiuso, o forse no. Potrebbe arrivare un colpo last minute per l'Inter di Antonio Conte e a regalare l'ennesimo crack ai nerazzurri potrebbe essere... la Fiorentina. Nelle ultime ore i viola hanno infatti ritentato un assalto per Matteo Politano, giocatore considerato cedibile da Marotta, e messo sul piatto la bellezza di 30 milioni, cifra che il dg interista potrebbe girare all'Eintracht di Francoforte per Ante Rebic, attaccante croato gradito a Conte. In questo senso va registrato un incontro, avvenuto venerdì, tra il ds Piero Ausilio e Ramadani, agente del giocatore, con il quale ci sarebbe un accordo di massima.

Rebic non è una novità per l'Inter, che già aveva sondato il terreno qualche settimana fa con il club tedesco. Allora la richiesta per il cartellino era di circa 40 milioni, ma a una manciata di giorni dalla chiusura del mercato l'Eintracht sarebbe disposto a scendere e ad accontentarsi di 30-35 milioni. L'affare, insomma, è tutt'altro che impossibile, anche se qualunque mossa dipende dalla cessione di Politano alla Fiorentina. L'Inter chiede un piccolo sforzo aggiuntivo alla Fiorentina, ma soprattutto deve convincere il giocatore ad accettare la destinazione viola. Già oggi sono attesi sviluppi, ma la sensazione è comunque che il mercato nerazzurro non sia ancora finito.

