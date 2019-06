INTER-DZEKO: VICINA LA FUMATA BIANCA CON LA ROMA

25/06/2019

Si è sbloccata nelle ultime ore la trattativa tra Inter e Roma per Dzeko, fin qui molto distanti con i nerazzurri che offrivano 10-12 milioni e i giallorossi che ne chiedevano 20. L'Inter ha infatti inserito nell'affare, per colmare la differenza tra domanda e offerta, Vergani, il giovane che sembrava destinato al Sassuolo all'interno della trattativa per Sensi, ottenendo il via libera della Roma.