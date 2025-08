Non solo mercato in entrata, l'Inter sta provando a piazzare anche i giocatori che non fanno parte del progetto. Tra questi c'è Tomas Palacios. Sul difensore argentino ci sono diversi club ma, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, il Basilea starebbe spingendo per assicurarsi il sì del 22enne. Il club svizzero vorrebbe prendere il classe 2003 in prestito per la prossima stagione.