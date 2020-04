Inter, dall'Inghilterra: pronta l'offerta per Moise Kean

Dall'Inghilterra arriva un'indiscrezione di mercato molto interessante sull'Inter. Secondo quanto riporta il Daily Express, i nerazzurri avrebbero pronta un'offerta di 25 milioni di sterline (circa 29 milioni di euro) per mettere le mani sul cartellino di Moise Kean. Cifra che potrebbe convincere l'Everton. Nonostante il lungo contratto del giocatore con i Toffees, infatti, l'attaccante classe 2000 rientrerebbe volentieri in Italia per mettersi in mostra in vista degli Europei.