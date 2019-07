Dopo Icardi, Nainggolan e Perisic, Conte "taglia" anche Politano. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, anche l'ex Sassuolo non rientrerebbe infatti nei piani del tecnico nerazzurro per la prossima stagione. L'Inter avrebbe provato a inserire il calciatore nella trattativa per arrivare a Dzeko, ma i giallorossi vogliono solo soldi cash.