Inter: caccia a Raspadori se parte Lautaro con la formula del prestito biennale

MANOVRE NERAZZURRE

L'attaccante del Sassuolo piace a Marotta ma costa troppo. Si valutano le possibilità per arrivare a portarlo in nerazzurro

Le parole del procuratore di Lautaro Martinez hanno fatto capire all'Inter che la possibilità di perdere l'attaccante argentino è più che concreta. Dopo Hakimi un altro pezzo da novanta potrebbe lasciare costringendo la società nerazzurra a puntare su un attaccante che possa sostituirlo. Il nome che più stuzzica i dirigenti è quello di Giacomo Raspadori, nome nuovo del calcio italiano e della nazionale di Roberto Mancini.

Di certo, comunque, non è pensabile che l'Inter possa permettersi, con la ben nota situazione economica, di spendere 35-40 milioni per arrivare all'attaccante del Sassuolo. Ecco quindi entrare in gioco la proverbiale capacità di Marotta di trovare la formula giusta per chiudere una trattativa. Possibile che si punti su un prestito biennale con diritto di riscatto, la stessa soluzione, per esempio, usata dalla Juventus per Morata.