In occasione del confronto di Champions, l'Inter ha avuto un colloquio con la dirigenza del Bayern Monaco che ha portato buone notizie in ottica Luis Henrique, esterno del Marsiglia che tanto piace ai nerazzurri. Secondo la Gazzetta dello Sport i dirigenti bavaresi hanno comunicato che il brasiliano al momento non è una priorità di mercato. L'Olympique chiede 30 milioni.