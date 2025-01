Inter, Buchanan va in prestito al Villarreal

Inter e Villarreal hanno trovato l'accordo per il prestito con diritto di riscatto per l'esterno canadese Tajon Buchanan. Il club spagnolo si farà carico da qui a fine stagione dell'ingaggio del giocatore, cercato anche nelle ultime ore da Torino, Fiorentina e Ajax. Con la sua uscita, e con quella contestuale di Palacios, in prestito secco al Monza, l'Inter lavorerà a questo punto in entrata per un nuovo esterno sinistro. Nel gioco delle coppie di Simone Inzaghi, Carlos Augusto è difatti la prima alternativa a Bastoni sul centrosinistra del terzetto difensivo, mentre per il ruolo di vice Dimarco torna a prendere quota la pista che porta a Zalewski della Roma.