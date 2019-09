Il futuro di Lautaro Martinez è a tinte nerazzurre. Lo conferma il ds dell'Inter Piero Ausilio. "Noi siamo contenti di Lautaro, qui e in Nazionale. Il rinnovo non è un problema, è un ragazzo molto giovane e ha quattro anni di contratto. Ci sono diritti e doveri, lui ha il dovere di dare il massimo in campo, per il contratto ci sarà tempo", ha detto il dirigente a Dazn.