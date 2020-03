Potrebbe essere Pierre-Emerick Aubameyang il colpo estivo dell'Inter in caso di addio di Lautaro Martinez. Secondo il Sunday Express è in stallo la trattativa per il rinnovo tra l'Arsenal e il gabonese, con il Barcellona concentrato proprio sul "Toro". Se la trattativa dovesse andare a buon fine sarebbero i nerazzurri in pole per l'ex Dortmund.