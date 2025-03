Inter, Asllani la chiave per arrivare a Castro?

L'Inter punta Santiago Castro. Il feeling tra i nerazzurri e l'attaccante argentino è cosa ormai nota, in viale della Liberazione hanno individuato il "torito" come perfetto rinforzo per il reparto offensivo. L'ostacolo è la valutazione che il Bologna fa del ragazzo: 40 milioni di euro. Una cifra proibitiva per i nerazzurri che, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, per provare ad abbassare le richieste dei rossoblu potrebbero inserire nell'affare Krjstian Asllani: l'albanese è molto apprezzato dalla coppia Italiano-Sartori e potrebbe fare rientrare nell'operazione. Bologna e Inter dovranno discutere anche della situazione legata a Giovanni Fabbian: i nerazzurri vantano sul ragazzo una clausola di recompra da 12 milioni e anche lui potrebbe rientrare in qualche modo nell'affare Castro.