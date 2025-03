Inter, Alex Stankovic cercato da diversi club di Bundes

Un nuovo figlio d'arte è pronto a infiammare il mercato. Si tratta di Aleksandar Stankovic, il più piccolo dei figli di Dejan. Il calciatore è cresciuto nelle giovanili dell'Inter ma quest'anno è andato a giocare, e molto bene, al Lucerna, che avrebbe anche un’opzione per acquistare il giocatore a titolo definitivo. Opzione che i nerazzurri possono bloccare corrispondendo 1,5 milioni al club svizzero. La stagione di Stankovic è stata per il momento molto positiva: oltre 2mila minuti in campo conditi da 2 gol e 2 assist. Prestazioni che hanno attirato l'attenzione di diversi club in giro per l'Europa. In particolare dalla Bundesliga dove, secondo quanto riportato da Matteo Moretto, ci sarebbero squadre disposte a investire su di lui. La sensazione è che l'Inter possa esercitare l'opzione per riportarlo ad Appiano e poi valutarlo come pedina in ottica cessioni: non è da escludere che i nerazzurri possano provare in qualche modo a mantenere il controllo sul giocatore, come fatto per esempio con Giovanni Fabbian.