Inter al lavoro per il rinnovo di Simone Inzaghi

Una stagione che potrebbe rimanere impressa nella storia o che potrebbe terminare con un pugno di mosche in mano, Simone Inzaghi l'ha già ribadito in più di un'occasione: l’Inter non sceglie, l'Inter prova a vincere tutte le partite che gioca. E così, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, alla luce di una stagione che, a prescidnere dall'epilogo, è già considerata da tutti positiva, in viale della Liberazione sarebbero partiti i colloqui per prolungare il contratto del tecnico piacentino fino al 2028. Una scelta che dimostrerebbe la fiducia della società in Inzaghi che, come detto, al momento potrebbe chiudere la stagione con uno storico Triplete o con gli "zero tituli" di mourinhana memoria.