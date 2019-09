L'arrivo di Matteo Darmian al Parma potrebbe fare molto comodo all'Inter in prospettiva. Secondo quanto raccontato dal 'Corriere dello Sport', infatti, l'Inter si sarebbe già riservata una corsia preferenziale con il Parma per portare l'ex United in nerazzurro il prossimo gennaio. Uno scenario che potrebbe concretizzarsi solamente nel caso in cui Antonio Conte avesse bisogno di un altro terzino da integrare nella propria rosa (il tecnico deve valutare Lazaro).