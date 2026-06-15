Inter, accelerata per il colpo in difesa: si chiude in settimana?

L'Inter vuole Solet per il ritiro: pronta l'offerta da 25 milioni per il difensore

15 Giu 2026 - 08:55
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Oumar Solet © italyphotopress

Oumar Solet © italyphotopress

L'Inter spinge sull'acceleratore per chiudere l'acquisto di Oumar Solet, il centrale 26enne dell'Udinese individuato come rinforzo prioritario per la retroguardia.

Secondo il Corriere della Sera, il club nerazzurro è pronto a definire l'intesa con l'Udinese sulla base di una valutazione tra i 20 e i 25 milioni di euro mentre la formula dovrebbe essere quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto.

La trattativa, che punta a trovare la quadra entro il weekend, poggia sulla chiara volontà del giocatore, che ha già espresso la preferenza per il trasferimento a Milano. 

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