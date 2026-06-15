Inter, accelerata per il colpo in difesa: si chiude in settimana?

L'Inter spinge sull'acceleratore per chiudere l'acquisto di Oumar Solet, il centrale 26enne dell'Udinese individuato come rinforzo prioritario per la retroguardia.
Secondo il Corriere della Sera, il club nerazzurro è pronto a definire l'intesa con l'Udinese sulla base di una valutazione tra i 20 e i 25 milioni di euro mentre la formula dovrebbe essere quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto.
La trattativa, che punta a trovare la quadra entro il weekend, poggia sulla chiara volontà del giocatore, che ha già espresso la preferenza per il trasferimento a Milano.