Insigne resta in Italia? Su di lui un club di Serie D

Dopo l'amara retrocessione con il "suo" Pescara, segnata anche dalle polemiche per il rigore non battuto contro il Padova, il futuro di Lorenzo Insigne è tutto da scrivere. Il contratto con il club abruzzese scade il 30 giugno e sul fantasista napoletano ci sarebbero alcuni club del Medio Oriente, ma Insigne potrebbe anche rimanere in Italia. Nei giorni scorsi si è mossa senso l'Afragolese, società che in questa stagione ha chiuso il girone H di Serie D al settimo posto sfiorando i playoff da neopromossa. L'obiettivo del club rossoblu è quello di tornare tra i professionisti entro due anni (ultima stagione in C2 nel 1988-89) e il profilo di Insigne sarebbe ideale sia dal punto di vista tecnico sia umano come uomo-spogliatoio. L'ex capitano del Napoli potrebbe dunque fare una scelta di cuore e tornare a casa: tra Frattamaggiore, dove è nato e cresciuto, e Afragola ci sono appena un paio di chilometri.

